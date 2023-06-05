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05 Haziran 2023 Pazartesi 15:44:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 15:44:00

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı... "Hatayı kabul edin!"

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28 Mayıs seçimlerini kaybeden CHP'de sular ısınıyor. Yaşanan yenilginin ardından herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin, "İlerlemenin yolu, hataları kabul etmektir" sözleriyle genel başkanını hedef aldı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilginin ardından 8'li koalisyonda kazan kaynadı. Partiler, yaşanan yenilgiyi masa ortaklığına keserken CHP'de sular durulmadı. Tepkilerin odağında ise 'Ben Kemal, geliyorum' diyerek yola çıkan ancak yolda kalan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Aldığı yenilgiye rağmen 'mücadeleme devam edeceğim' diyerek koltuğu bırakmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, hem seçmenleri hem de parti tabanını kızdırdı. CHP'nin ağır toplarından Gürsel Tekin de muhalefete yakın gazetecilerden Uğur Dündar'a gönderdiği mektupta Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı. Uğur Dündar'ın bugünkü köşesinde yayınladığı mektupta Tekin'in, partide liyakatsızlık olduğunu ve yenilginin ardından kimsenin kendisini eleştirmediğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

ORGANİZASYON YETERSİZDİ

Gürsel Tekin, "2011 seçimlerinde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'ydım. 7 bin 524 sandıkta hiç oy alamadık. 2018'de bu rakam 11 bin 760'a çıktı. 14 Mayıs'ta bu rakam 17 bine çıktı. Sandıklarda organizasyon yetersizdi" diyerek partisini açık açık suçladı!

HATAYI KABUL EDİN!

Yaşanan yenilginin ardından herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Gürsel Tekin "Herkes hesap verebilir olmalı. Eleştiri ve özeleştiri kültürü partimize yeniden gelmeli. Biat kültürü silinmeli. Liyakat sistemi partimizde de uygulanmalı. İlerlemenin yolu, hataları kabul etmektir" sözleriyle genel başkanını hedef aldı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU MU SUÇLADI?

Gürsel Tekin, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da suçladı. Tekin, "Seçimden seçime çalışma diye bir şey olmaz. Sadece sosyal medyada çok paylaşılan içeriklerle ve serzenişe dayalı bir kampanya yürütmek başarısızlığın anahtarıdır" ifadesini kullandı.

Etiketler : seçim chp kemal kılıçdaroğlu gürsel tekin
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