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Günün Manşeti “15 Temmuz Özel”
Esas Mesele “15 Temmuz Özel”
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Meclis Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı
"Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacak"
"Başarılı olsalardı Türk askerini bölgeden çekeceklerdi"
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3'lü zirve için dikkat çeken sözler!
Kars'taki 'FETÖ ana davası'nda ajandada yer alan darbe bilgileri gerekçeli kararda
Edirne sınır hattında 6 yılda 3 binin üzerinde FETÖ zanlısı yakalandı
15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu
Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı
Sri Lanka tarihinin en büyük krizi sürüyor
Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor
Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak
ABD'nin Orta Doğu çıkmazı ve Biden'ın diplomasi turu
Türk dünyasının edebi kişiliklerinin hayatı uluslararası festivalde anlatılacak
Devlet, tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
15 Temmuz 2022 Cuma 15:44:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 15:44:00

Günün Manşeti “15 Temmuz Özel” Bugün, 11.00

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24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, gazetelere yansıyan haberleri, köşe yazılarını ve günün önemli gelişmelerini farklı bakış açılarıyla, çarpıcı analizlerle hafta içi her sabah "Günün Manşeti"nde değerlendiriyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıldönümü, "Türkiye aşkına" temasıyla 24 TV ekranlarından "Günün Manşeti 15 Temmuz Özel" programı ile anılıyor.

Murat Çiçek ve Hikmet Genç demokrasi direnişinin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden yapacakları canlı yayınla 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyor, aziz şehitlerin hatırasını yad ediyorlar.

"Günün Manşeti 15 Temmuz Özel" bugün saat 11.00'de 24 TV'de.

Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi Günün Manşeti 24 TV
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