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04 Haziran 2021 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 20:18:00

Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü

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Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 169 yeni vaka, 552 yeni hasta tespit edildi. 94 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti, hasta sayısı 552 oldu.

Ağır hasta sayısı 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, vefat sayısı 47 bin 976 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

24 SAATTE 349 BİN 231 KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığınca, KOVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 242 bin 862, ikinci doz aşı 12 milyon 895 bin 506 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 138 bin 368 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 349 bin 231'e ulaştı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 913 bin 930, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 55 bin 658 toplamda 4 milyon 969 bin 588, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 432 bin 899, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 78 bin 454 toplamda 2 milyon 511 bin 353, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 529, ikinci doz aşı sayısı 895 bin 385, toplamda 2 milyon 63 bin 914 doz olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Türkiye son dakika günlük vefat sayısı
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