Günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.