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09 Haziran 2021 Çarşamba 19:40:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 19:40:00

Günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti

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Sağlık Bakanlığı'ndan 9 Haziran tarihli günün verileri ile ilgili beklenen açıkalama geldi. Son 24 saatte 6 bin 454 yeni vaka, 558 yeni hasta tespit edildi. 87 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 6 bin 647 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Etiketler : ağır hasta sağlık bakanlığı Kovid-19
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