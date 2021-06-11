11 Haziran 2021 Cuma 21:34:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 21:34:00
'Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.
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