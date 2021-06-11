'Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız'

'Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.