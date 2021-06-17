Günlük aşılamada yeni rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

35 YAŞ ÜSTÜ AŞILANIYOR

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi.

Aşı randevuları bugünden itibaren alınabilecek.