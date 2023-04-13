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13 Nisan 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:15:00

Güngören'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bina çöktü

Kaynak: AA

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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Park halindeki 4 araç kısmen enkaz altında kalırken, araçta bulunan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sanayii Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında boşaltılan bir bina çöktü. Binanın önünde park halindeki 4 araç da kısmen enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, enkaz altındaki araçtan yaralı bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin enkaz altında kalan olup olmadığı yönündeki çalışmaları sürüyor.

Etiketler : güngören kentsel dönüşüm bina çökme

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