Gümüşhane ve Trabzon'un sınırlarına ilişkin yeni karar

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09 Aralık 2021 Perşembe 10:49:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 10:49:00

Trabzon ve Gümüşhane sınırına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Gümüşhane ve Trabzon il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Etiketler : Gümüşhane Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgeriş
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