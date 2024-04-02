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02 Nisan 2024 Salı 12:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 12:53:00

Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca düzenledikleri operasyonda 220 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 220 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Paylaşımda, "Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok." ifadesine yer verildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri zahir tacirleri kapıkule gümrük kapısı
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