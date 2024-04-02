Gümrük kapılarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca düzenledikleri operasyonda 220 kilogram uyuşturucuya el koydu.
Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 220 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Paylaşımda, "Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok." ifadesine yer verildi.
�� Ticaret Bakanlığı Birimlerince Kapıkule Gümrük Kapısında 220 kilogram Uyuşturucu ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 2, 2024
��Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken... pic.twitter.com/oWerTf22H2
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