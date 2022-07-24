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24 Temmuz 2022 Pazar 18:38:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 18:38:00

'Gül Yetiştiren Adam'a veda

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, usta yazar Rasim Özdenören'in Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Çok çok farklı bir insan. Medeniyetimizin inşasında ayrı bir yeri olan bir büyüğümüzdü" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yedi Güzel Adam"ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı.

Yazar Özdenören için ikindi vakti Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Rasim Özdenören'in "Yedi Güzel Adam"ın sonuncusu olduğunu hatırlattı.

Özdenören'i hep birlikte Hakk'a uğurladıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri sevgili habibinin 'liva-ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim Ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere ayrı bir güç katacaktır, buna inanıyoruz. Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok."

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Özdenören'in tabutuna omuz verdi.

Etiketler : Rasim Özdenören Başkan Erdoğan Gül Yetiştiren Adam Cenaze töreni
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