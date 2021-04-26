Osman Nuri Kabaktepe: CHP Kendi İl Başkanı'na ve HDP'ye tek kelime edemiyor...

24 TV'de Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğünde yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. ' CHP'nin Biden'ın 'soykırım' ifadesine yönelik tutumunu değerlendiren Kabaktepe, "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı'na tek kelime edemiyor. HDP'ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye'nin kamu vicdanını zedelemiştir..' dedi.

24 TV'nin her bölümü ses getiren Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yardımlar' 'engelleniyoruz' gibi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da İmamoğlu yönetimini 'guguk kuşu siyasetine benzeten Kabaktepe, 'Şu son yaşananlar bana bunu söyletti. İstanbul'da çok güzel bir 'guguk siyaseti'. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Kuluçkaya da yatmaz, hazıra konar. Söylediklerini yapmayan, yapılanlara kendisinin gösteren bir siyasi tarzla karşı karşıyayız. Yani bu yüzden guguk kuşu siyaseti diyoruz. Yıllardır yüzde 80-90'ı bitmiş olan, testlere geçilen hatları 'Ben açtım' diyor. İstanbul'da 'her şey güzel olacak' tabiri, yerini 'guguk kuşu siyasetine' bırakmış.' ifadelerini kullandı.

"CHP KENDİ İL BAŞKANI'NA VE HDP'YE TEK KELİME EDEMİYOR"

CHP'nin Biden'ın 'soykırım' ifadesine yönelik tutumunu değerlendiren Kabaktepe, "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı'na tek kelime edemiyor. HDP'ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye'nin kamu vicdanını zedelemiştir.

"İSTANBUL SEÇİMİ BUGÜN KAZANILMIŞTIR"

Kabaktepe 2023 seçimlerine vurgu yaparak, "2023 Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımızı bağrından çıktığı İstanbul'dan %60+1 ile Ankara'ya; 2024'te AK Partili Belediye Başkanımızı Saraçhane'ye göndereceğiz. İstanbul seçimi bugün kazanılmıştır, 2024'te tescil edilecektir. İstanbul'un adı üzerinden provokatif hayaller kuranlar tarihte olduğu gibi bugün de hayallerinin altında ezilirler. 1453'ten beri İstanbul'dur. 2453'te de İstanbul olacak, 3453'te de. Türkiye Cumhuriyeti her daim buradadır" dedi.

"SÖZ DEĞİŞTİRME HIZINDA FORMULA YARIŞI OLSA CHP'LİLER HEP BİRİNCİ ÇIKAR"

CHP'nin sürekli olarak söylem değiştirmesine değinen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın Şehir Hastaneleri projesine, CHP'liler 'Ne gerek var?' dedi. Salgın baş gösterince 'Niye daha önce yapılmadı?' dedi. Söz değiştirme hızında Formula yarışı olsa CHP'liler hep birinci çıkar" ifadelerini kullandı.

"GUGUK KUŞU BELEDİYECİLİĞİ GELDİ"

İstanbul'da eser ve hizmet belediyeciliği bitti. Yerine ajans belediyeciliği, algı belediyeciliği, balon belediyeciliği, Guguk Kuşu belediyeciliği geldi. Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP'li İBB'de son 2 yıldır 'guguk kuşu siyaseti' hâkim. İBB, 14 kez borç istedi, tamamına 'evet' dedik. Şu anda İstanbul Belediyesi'nin geleceğini ipotek altına alıp, borç alamaz hale getirdiler. Liyakatli kadroları işten attılar. Yerlerine partizanca atama yaptılar. İBB'de işler sarpa sarınca 'Engelleniyoruz' yalanına sarıldılar. 'Engelleniyoruz' yalanı bir balondur ve o balon da patlamıştır

"NE ZAMAN SEFER SAYILARINI ARTIRALIM DEDİNİZ DE BİZ ENGEL OLDUK?"

İstanbul'a hangi parkı yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? İstanbul'a hangi ulaşım projesini yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? Ne zaman sefer sayılarını artıralım dediniz de biz engel olduk? İstanbul güzelleşecek. Gençlerimiz enerjisiyle bize güç katacak. Halka hizmeti esas alan, hem fen işlerinde hem halkla ilişkilerde hem de eser siyasetinde birinci AK Belediyecilik ile İstanbulumuz 2024'te yeniden tanışacak. CHP'li İBB'de israf düzeni kuruldu. İBB'nin söylediği yalanlardan matematik ağladı, standart sapma aralığı İBB sayesinde yüzde 70'lere çıktı"

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ NASIL İNŞA EDERİZ GAYESİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Gençleri kategorilerle, kalıplarla ayrıştırmaya değil onlarla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin hem bugününü hem de yarınlarını birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Biz 'Türkiye'nin hem bugününe nasıl fayda sağlarız hem de gelecekte daha güçlü Türkiye'yi nasıl inşa ederiz?' gayesi ile çalışıyoruz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik işte bu vizyondur.

"CHP'Lİ İBB 2 YILDA 139 MİLYAR LİRA KAYNAKLA NE ÜRETTİ?"

CHP'li İBB son 2 yılda 139 milyar TL'lik kaynak tüketti. Peki bu kadar kaynakla ne üretildi? Sadece 4 tane belediyemiz 4 milyar TL'lik bütçeyle 2 yılda 187 projeye imza attı. Musluk takma, temel atmama törenlerinden başka ne ürettiniz? AK Partimiz yaklaşık 20 yıldır siyaset arenasında iktidarda. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz hem milletimizin aslını ve inancını; hem de özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil ediyoruz. AK Parti'nin projeleri milletin talebidir.

"YALANIN YAYILMA HIZI, DOĞRUYA GÖRE 7 KAT DAHA FAZLA"

Yalanın yayılma hızı, doğruya göre 7 kat daha fazla. Bu yayılma hızını siyasete zemin yapan insanlar var. Her algı duvarı yıkılabilir ve yıkılacaktır. Biz hakikatin güneşiyle bu naylon işleri eriteceğiz. Siyaset her canlıya hizmeti esas alan, insanın en çok çalışması gereken alan. Bildiklerinizi, varsa yapabileceklerinizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Siyaseti değerli kılan da bu.

DERDİMİZ İNSAN, SEVDAMIZ TÜRKİYE

Hiçbir insan bir diğerinin kalbiyle, gönlüyle aynı değil. Kibir ve büyüklük taslamak en kötü şey. Irklar ve sosyal statüler yüzünden kavgalar çıkıyor. Kimse bulunduğu yerde doğmak için dilekçe yazmadı. Seçmedik bunları. Bugünümüz; ecdadımızın mirası, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir andır. Makam ve mevkiler sade ve sadece insanlığa en hayırlı hizmeti sunmak için bir araç olarak görülmelidir. Öz vatanımızda parya olmamamız için terimizi soğutmadan çalışma azmimizi terk etmememiz gerekir. Derdimiz insan, sevdamız Türkiye! Türkiye'ye sevdalı olan ve tam bağımsız Türkiye'yi kurmaya çalışan bir yolculuk içerisindeyiz."

"İBB BAŞKANI'NIN BEDENİ BURADA AMA AKLI BAŞKA BİR YERDE. CHP'NİN HİZMET ANLAYIŞINDA BİR EKSİKLİK VAR."

İBB Başkanı'nın bedeni burada ama aklı başka bir yerde. CHP'nin hizmet anlayışında bir eksiklik var. İstanbul'un merkeze konduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta AK Parti Çatalca belediyesindeydim. Her gün 3 Bin'in üzerinde aileye sıcak yemek götürüyoruz dedi. İBB Başkanı'nın bütçesi ile Çatalca Belediyesi'nin bütçesini aldım arada 900 katı fark var. 900 katı iş yapmış olması gerekiyor yani. Ortada ajans belediyeciliği var. 'Guguk Siyaseti' ile naylon işler ile gerçekliği örtemezler. Olmayanı oldu gibi olanı olmadı gibi gösterme çabası var. Hizmet anlayışı, ajans belediyeciliği anlayışı ile heba edilemez.

"AYLAN BEBEK ÜZERİNDEN SİYASET...

BU SİYASET YAPMA TARZI DEĞİL. BU BİR YIKMA SANATIDIR."

Kabaktepe, Elönünün 'CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Aylan bebeği, bir mazlumu siyaset malzemesi etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi...

"Bu sözün bittiği bir yer. Algı ve ajans siyaseti olarak toplumun en hassas olduğu resimleri kullanarak kendi yalan ve iftiralarınızı onun üzerinden anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de siyasetin temel vazife ve amacı içinde bulundukları toplumu yönetmeye talip olmakla beraber bu yönetimi nasıl göstereceklerine dair politikaları, planları ortaya koymaktır. CHP zihniyeti Türkiye ve toplumu daha iyi nereye götüreceğinden değil bir yıkma siyaseti üzerinden bir tarz işliyorlar. Şu an odaklandıkları tek bir şey var yalan ve iftira ile masumları mazlumları kullanarak biz AK Parti iktidarını nasıl yıkarızı düşünüyorlar. O masum çocukların ruhu bu yıkma siyasetinin önündeki en büyük engel olacak. Bu siyaset yapma tarzı değil. Bu bir yıkma sanatıdır.'