Terörle mücadelede ön safta yer alırken şehit ya da gazi olanların çocukları, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında Ankara semalarında uçtu. Gönüllü pilotlarla başkenti havadan izleme imkanı bulan aileler büyük mutluluk yaşadı.

VEFA PROJESİ KAPSAMINDA

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ön safta yer alan şehit ve gazi çocukları, gönüllü pilotlarla Başkenti havadan izleme imkanı buldu. Türk Hava Yolları'nda uzun süre Uçuş Planlama Mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Gökyüzünde Vefa Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla iletişime geçti.

HEDİYELERLE GÜN RENKLENDİ

Sincan'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'na davet edilen şehit ve gazi yakınları, burada RC uçaklarla yapılan gösterileri izledi. Daha sonra tek motorlu uçaklara bindirilen çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde kalıp unutamayacakları anlar yaşadı. Uçuşun ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan ve hediye verilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.