'Gri’ kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul’da yakalandı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yakın bir yayın organının Sultangazi’deki irtibat bürosuna bugün öğle saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat polisleri ve helikopter eşliğinde yapılan operasyonda yol tamamen trafiğe kapatılırken, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’linin yakalandığı öğrenildi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulduğu öğrenildi.

Terör polisince gözaltına alınan 4 DHKP-C’linin, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildiği belirtiliyor.

Örgüt üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA