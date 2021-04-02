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02 Nisan 2021 Cuma 20:20:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 21:18:00

Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın sınırda yakalandı

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Gri listede aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırdan girmeye çalışırken yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan kadın terörist, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke Hol kampından kaçarak, Şanlıurfa sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yapmaya çalıştı.

Sınır hattında yakalanan kadın terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristin 2015 ekim ayında DEAŞ'a katıldığı ve hakkında "canlı nomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunduğu belirtildi.

Etiketler : Deaş pkk kadın
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