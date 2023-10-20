Grafitiyle mekanları renklendiriyor

Antalya'da hobi olarak başladığı grafiti sanatını mesleğe dönüştüren 26 yaşındaki ziraat mühendisi Hatice Şenbay, duvarlara yaptığı resimlerle mekanlara renk katıyor. Şenbay, "Üniversitede ziraat mühendisliği okudum ama o bölümle alakam yoktu. Sürekli resimler yapmaya başladım, duvarları boyamak istedim. Kariyer değişikliği yaparak insanların duvarlarını renklendirmeyi tercih ettim" diye konuştu.