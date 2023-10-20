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20 Ekim 2023 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 08:07:00

Grafitiyle mekanları renklendiriyor

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Antalya'da hobi olarak başladığı grafiti sanatını mesleğe dönüştüren 26 yaşındaki ziraat mühendisi Hatice Şenbay, duvarlara yaptığı resimlerle mekanlara renk katıyor.

Antalya'da hobi olarak başladığı grafiti sanatını mesleğe dönüştüren 26 yaşındaki ziraat mühendisi Hatice Şenbay, duvarlara yaptığı resimlerle mekanlara renk katıyor. Şenbay, "Üniversitede ziraat mühendisliği okudum ama o bölümle alakam yoktu. Sürekli resimler yapmaya başladım, duvarları boyamak istedim. Kariyer değişikliği yaparak insanların duvarlarını renklendirmeyi tercih ettim" diye konuştu.

Etiketler : Grafiti Antalya Hatice Şenbay
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