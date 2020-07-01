Gözler orada... Bakan Koca kritik toplantının ardından açıklama yapacak
Bakan Fahrettin Koca, video konferans ile gerçekleştirilecek değerlendirme sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.
Toplantıda, vaka sayıları ve hastaların durumu ele alınacak. Ayrıca tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.
BAKAN KOCA, KAMERALARIN KARŞISINA GEÇECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katılacağı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.
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