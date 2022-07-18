KYK borcu faizleri silinecek mi?

Gözler Kabine Toplantısı'nda... KYK borçları için müjde günü
Kaynak: TRT Haber
KYK kredi borcu müjdesi için gözler bugün düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları toplantıdan sonra açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
TRT Haber'den aktarılana göre, milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı. Peki, KYK kredi borcu faizleri tamamen silinecek mi ya da bir yapılandırma mı olacak?
Detaylar, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.
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