08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:19:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:19:00
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacağını açıkladı.
Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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