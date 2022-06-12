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12 Haziran 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 10:46:00

Gözler bölgede! Harekatta 3 ana hedef

Kaynak: Sabah

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Suriye'ye yönelik askeri harekâtta Türkiye'nin ilk amacı sınırı terör örgütlerinden temizlemek. Orta vadeli ikinci hedef, bir terör devleti ihtimalini yok etmek. Son hedef ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde yapacağı beşinci operasyona hazırlanıyor. Bölgede nefesler tutulmuş Ankara'dan gelecek emri bekliyor.

Askeri hazırlıklar tamamlanırken Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen bölgedeki gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi.

Gerçekleştirilecek operasyonun üç ana hedefi olduğunu ifade eden Erkmen, "Türkiye'nin bu operasyondaki ilk amacı sınır hattında ve ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütüyle mücadele etmek.

İkinci hedefi, orta vadede ortaya çıkabilecek olan PYD/ YPG kontrolünde bir devletin önünü kesmek. Son hedefi ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak bir adım atmaktır" dedi.

Operasyonların Suriye'nin kuzeyinde devam edeceğini ifade eden Erkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz şu anda yarım kalmış bir hikâyenin devamını yaşıyoruz. PKK/YPG ile mücadele çerçevesinde Türkiye daha geniş bir alanı kontrol altına almayı, bölücü örgütün Suriye'deki etki sahasını minimalize etmeyi hedefliyor. Bugün geldiğimiz noktada hem Suriye'deki iç dengelerin kısmi değişimi hem de uluslararası konjonktürdeki değişim nedeniyle terörle mücadelede ileri safhaya geçmek için bir fırsat çıktı. Türkiye şu anda bu fırsatı değerlendiriyor. Bu mücadele çok uzun bir safhaya yayılacak. Bu yüzden bu operasyona ne olduğundan çok büyük bir içerik yüklemek lazım ne de sığ bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekleşecek yeni operasyon bir sürecin parçasıdır. Kısa vadeli etkilerini terörle mücadelede, orta ve uzun vadeli vadeli etkilerini de Türkiye'ye yönelebilecek stratejik tehditlerin bertaraf edilmesinde bulabileceğimiz bir operasyon bizi bekliyor."

TERÖR KARARGÂHI VURULDU

TSK'nın olası askeri harekâtı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargâhı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından vuruldu.

Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargâh olarak kullandığı alandan SMO cephe hattına taciz ateşi açıldı.

Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, sözde karargâhı Tow füzesi ile vurdu.

Etiketler : tsk operasyon PKK/YPG
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