Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi! AK Parti'nin adayları açıklanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal'la birlikte ebediyete uğurladığımız tüm dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da biz kardeşlerimize, mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşecekler

Milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik

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