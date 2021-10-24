Kandil'den ittifak talimatları!

CHP, İyi Parti ve HDP arasındaki devam eden ittifak görüşmelerine Kandil de dahil oldu. PKK'nın Kandil'deki sözde üst yönetimi tarafından hazırlanarak HDP'ye gönderilen mektupta, kapatma davası gerekçe gösterilerek sokakların hareketlendirilmesi istendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kandil'den HDP teşkilatları ve PKK'nın şehir yapılanması KCK'ye gönderilen mektupta, HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz adlı partilinin öldüğü saldırıdan 'kitleleri ayaklandırmak için kaçırılan büyük bir fırsat' olarak bahsedildi. Deniz Poyraz'ın ölümü sonrasında marjinal sol kesimin HDP'ye sahip çıktığının belirtildiği mektupta HDP'ye "benzer durumlarda kitleleri sokağa dökün" denildi.

FIRSATLARI KÖRELTMEYİN MESAJI

Mektupta bunun nasıl yapılacağı da anlatıldı: "Ortaya çıkan fırsat ve olanaklar böyle köreltiliyor. Yaşanan olayın ardından tüm il ve ilçe teşkilatlarını kısa bir talimatla ayaklandırıp, kitlede oluşmuş duygusal atmosferi de biraz besleyerek, halkı demokratik bir kalkışa seferber edebilirlerdi. Hem siyasi alan yönetimi hem de toplumsal alan yönetimi bu tür durumlarda halkı seferber etmeye odaklanmalıdırlar."

YENİ TEZGAH KAPATMA ÜZERİNDEN

Deniz Poyraz'ın ölümü sonrasında istediği kaos ortamını oluşturamayan PKK'nın sözde Kandil yönetiminin, HDP'ye açılan kapatma davası üzerinden sokak hareketleri başlatmak istediğine de belgede yer verildi. "HDP'yi savun" sloganı ile planlanan mitinglere kitlelerin katılması gerektiğinin vurgulandığı mektupta "CHP'nin TV kanallarından bile bu mitinglerin reklam ve duyurusu yapılıyor. İzmir mitingi çok iyi örnek oldu. Bu fırsat ve ortamı çok iyi kullanmaları gerekiyor" denilerek HDP ve CHP arasındaki ilişki bir kez daha deşifre edildi. Mektupta HDP teşkilatlarına ve KCK'lı teröristlere, "HDP'nin kapatılması gündemi etrafında kitleleri seferber etmek için kendilerinden emin ve cesurca çalışmaları gerekiyor" mesajı da verildi.