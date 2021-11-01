MSB'den 'Rus uçakları Kamışlı'ya konuşlandı' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandığı iddiasına yönelik açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre; son dönemde Suriye sınırına yönelik takviye görüntülerin yer aldığı belirtilerek olası bir harekata ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor" yanıtını verdi.

'Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandırıldığına' yönelik iddialar hatırlatılan kaynaklar, "Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil" dedi.

SAMP-T tedarikine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, yerli sistemlerin geliştirilmesinin yanında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.