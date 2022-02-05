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05 Şubat 2022 Cumartesi 07:54:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 07:54:00

Görev süresi uzatıldı... Mehmetçik 1 yıl daha Aden Körfezi'nde

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresini bir yıl daha uzatan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre, kararda, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatılarak, TBMM'nin, 10 Şubat 2009'da TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verdiği belirtildi.

Bugüne kadar, birer yıllık yetki süresinin 12 kez uzatıldığı aktarılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve BM sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir."

BMGK'nin, bölgeye ilişkin deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren kararlarının süresinin, son olarak 3 Aralık 2021'de 1 yıl uzatıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10 Şubat 2009 tarihli ve 934 sayılı TBMM kararıyla verilen ve son olarak 26 Ocak 2021 tarihli ve 1276 sayılı TBMM kararıyla 10 Şubat 2021'den itibaren 1 yıl uzatılan izin süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dahilinde, 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılması, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca Genel Kurulun 2 Şubat 2022 tarihli 51'inci Birleşiminde karar verilmiştir."

Etiketler : tsk mehmetçik aden kirfezi resmi gazete
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