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14 Ocak 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 19:00:00

Gönül gözüyle bir oldular

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Görme engelli Muazzez ve Hakan birbirlerinin dünyasını aydınlattı. Gönül gözleriyle sevdalanıp evlenen ve bir çocuk sahibi olan çift, aynı zamanda birlikte memurluk yapıyor. Onların dayanışma ve yaşama sevdaları herkese örnek oluyor.

TAMİRAT İŞLERİNİ KENDİLERİ YAPIYOR

Sakarya'da yaşayan Muazzez (37) ve Hakan Geçinir (45) çifti gönül gözüyle sevip evlendi. Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü evrak kayıt ofisinde görevli memurlar evdeki uyumun yanı sıra işteki dayanışmalarıyla da çevrelerindekilerin takdirini kazanıyor. Evde tadilat tamirat işlerini eşinin yaptığını, iş bölümünün hayatın her alanında olduğu gibi işyerinde de geçerli olduğunu söyleyen Muazzez Geçinir, "Evde de bir, burada da biriz" diye konuştu.

'BALIK YEMEYİ DEĞİL, TUTMAYI ÖĞRET'

Hakan Geçinir de ortaokulu bitirdiği sırada görme engelinin aşırı derece artması üzerine eğitimine ara vermek zorunda kaldığını, 6 sene boyunca kendisini adeta eve hapsettiğini anlattı. Sonrasında Görme Engelliler Derneği sayesinde mücadelesine devam ettiğini okulunu bitirdikten sonra da Muazzez Hanım'la tanıştığını dile getirdi. Geçinir, "Hani derler ya 'bana balık yemeği değil, balık tutmayı öğret.' İşte ben hep balık tutmayı öğrenme yolundan gittim" dedi. Hakan Geçinir, sınavlara girmekten yorulduğu sırada eşinin desteğiyle son bir defa denediğini ve kazanarak memuriyete atandığını söyleyerek "Görme engelli arkadaşlarımız hiçbir zaman bıkmasınlar, usanmasınlar. Bir şeyi isterlerse Allah'ın izniyle olur, yeter ki istesinler" diyor.

Etiketler : balık sakarya evlilik
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