İBB'nin oyununu Göksu bozdu!

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07 Haziran 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 18:00:00

Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi: İşleri güçleri şov ve algı

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirdeki spor tesislerinin sayısını arttırdığına yönelik açıklamasını çürüttü. Göksu İstanbul'daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını sosyal medyadan belirterek, “Kurdele Belediyeciliği… CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açacaklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, "Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu paylaşımının aynısının İBB'nin resmi hesabından da yapıldığı görüldü.

SPOR SALONLARININ TEMELİ AK PARTİ DÖNEMİNDE ATILDI

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi. İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının hiçbirinin CHP döneminde yapılmadığı söyleyen Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri paylaştı.

İBB için 'Kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."

Etiketler : İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Kurdele belediyeciliği' Mehmet Tevfik Göksu
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