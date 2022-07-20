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20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:13:00

Göksel Gümüşdağ'ın acı günü... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Başkan Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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