Başkan Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:13:00
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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