Göklerin KAAN'ı

Milli savunma uçakları hangardan çıktı. İlk yerli savaş uçağı KAAN'ın isim babası Bahçeli oldu. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiindeki atılımlarımızla birilerini rahatsız etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Savunma sanayiinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçağı İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda birlikte piste çıktı. Milli Muharip uçağının adı ise "KAAN" oldu. Başkan Erdoğan MMU'nun isim babasının Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal "İstikbal göklerdedir, göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar" demiş. . Biz de pek çok engelle karşıladık buna rağmen yılmadık, durmadık, hedeflerimizden ayrılmadık. Yerli savunma sanayiini %80'e çıkardık" diyerek şöyle devam etti:

KANDİL'LE GÖRÜŞÜYOR!

"Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak hem güvenlik, teknolojik ilerlemenin başarıları var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi, Bestler Deresi, Gabar, Tendürek'te aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ne yazık ki Bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayiinde elde ettiği her başarıda bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Rahatsız etmeyi sürdüreceğiz."

F-16'NIN YERİNİ HÜRJET ALACAK

"İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet kahraman pilotlarımızı yetiştirecek, gerektiğinde silahla donanıp harp sahasına gidebilecek. Hürjet kısmen F-16'ların yerine geçebilecek. Çok yakında HÜRJET, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak ve TCG Anadolu'ya konuşlanacak. ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. Dost ve müttefik ülkeler için üretimine başladığımız Hürkuş'u Nijer ve Çad'a veriyoruz."

DÜŞMANA GÖRÜNMEYECEK, VURUP DÖNECEK

"Çok yakında 'KAAN' da uçacak, radarlara görünmeden düşmanın inine girecek, silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak geldiği gibi sessizce geri dönecek. Birkaç yıl içinde 'KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz.' Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak. 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız."

SEÇİMLERDEN SONRA EMEKLİYE MÜJDE VAR

Başkan Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'na hitap etti, emeklilere müjde verdi: "7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlar için çalışmayı başlattık."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'na hitap etti, "Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. "Sivil toplum kuruluşlarımızın nasıl bir boşluğu doldurduğuna 6 Şubat'ta bir kez daha şahit olduk. Memur Sen seferberlik ruhu ile hareket etti. Kimileri de şov yapmanın peşinde koştu. Canımız yanarken devleti özellikle suçladılar, yıkıntılar başında bol bol poz verdiler" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Hane desteği, taşınma, kira ve vefat edenlerin yakınlarına olmak üzere 30 milyar lira ödeme yaptık. Felaket bölgesindeki insanımız devletine güveniyor. En kısa sürede 650 bin konut ve köy evimizi tamamlayacağız."

14 MAYIS'TA EMEKLİ EDECEĞİZ

"Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon kardeşimizin taleplerini yerine getirdik. 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşlarımız sevindirecek haberi de çalışma bittikten sonra paylaşacağız. En düşük memur maaşını 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1.5 yıl oldu. İnşallah 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu da emekli edeceğiz. Böylece hem milletimizi hem kendisini bu eziyetten kurtaracağız."

MEMURU TEHDİT EDENE MEYDAN BIRAKMAYACAĞIZ

"İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır. 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin? Daha elinde hiçbir güç ve imkan yokken kamu personelini tehdit edenlere meydanı bırakmayacağız. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceklerini çok iyi biliyoruz."

SIRT SIRTA VEREREK ZORLUKLARI AŞTIK

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayımladI: "Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum."

ÜRETİME DEĞER KATTINIZ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı: "Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."