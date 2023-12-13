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Gökçeada ve Bozcaada feribotunda sefer iptalleri
13 Aralık 2023 Çarşamba 13:12:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 13:12:00

Gökçeada ve Bozcaada feribotunda sefer iptalleri

Kaynak: AA

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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği, Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin durumunun gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.

Etiketler : feribot sefer iptal
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