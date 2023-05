Söylenmeyenlerin söylendiği, konuşulmayanların konuşulduğu ve merak edilenlerin cevap bulduğu 360 Derece'de Ümit Yaşar ve Melike Öcalan önemli açıklamalarda da bulundu.

Ümit Yaşar " Sahnemde tacize uğradım."

Gökay Kalaycıoğlu:

Çok uzun süreli evlisin ama popüler işlere imza atıyorsun. Maşallah sahneler falan güzel gidiyor. Sahnede tacize uğradın mı hiç?

Ümit Yaşar:

Çok, aşırı. Orkestradan bilen çok.

Gökay Kalaycıoğlu:

En ileri giden ne yaptı? Allah aşkına çok merak ediyorum.

Ümit Yaşar:

Tabi en ileri gidenlere müsaade etme şansımız yok.

Gökay Kalaycıoğlu:

Hayır, takip eden olmuş mudur? Bilmem, polise giden diyen olmuş mudur?

Ümit Yaşar:

Çok komedi bir şey söyleyeyim sana. Bir sahnemde bir hanımefendi geldi. 'Sizi öpebilir miyim?' Dedi. Tabi ki dedim, yanağımı uzattım, bir hayranım olarak. Hayır dedi. 'Nasıl?' Dedim. 'Eşin kadar benim de hakkım var orada.' dedi. Çok enteresan. 'Bütün konserlerine geliyorum, kasetlerini, CD'lerini hepsini aldım. Bütün bunları yaptığım için.' Dedi. Ben şok oldum.

Ümit Yaşarın yanı sıra Melike Öcalan'da programda o gerçeği itiraf etti. "Aşık olduğum adamla evlenmedim."

Melike Öcalan:

Nasıl onu söylüyorsam bunu da çok dürüstçe söylüyorum. Çok büyük bir aşk yaşadım, bitti ama hayatımın en büyük aşkıyla evlenmedim, evet. Ama bu da oldu mu şimdi.

Gökay Kalaycıoğlu:

Efendim, tamam programdan malzeme çıkarttık. Allah bereket versin.

Ümit Yaşar:

Evden gelirken hanım tembihledi, sakın dedi evle alakalı bir şey anlatma.

Melike Öcalan:

Ama her an evlenebilirim. Gökay'a malzeme vermek için sürekli böyle yapıyorum Gökay'a konuk olduğumda 'Her an evlenebilirim.'

Sıradan, bilindik, alışılagelmiş herkesin konuştuğu tüm programları unutturmaya devam eden "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00'de birbirinden ünlü, renkli ve eğlenceli konukları ile 360'ta.

Gökay Kalaycıoğlu Kimdir?

Gökay Kalaycıoğlu 26 Haziran 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Gökay Kalaycıoğlu, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü mezunudur. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. Gökay Kalaycıoğlu, profesyonel kariyerine Kanal D Haber Merkezi'nde başladı, ardından TGRT Haber habercilik tecrübesi edindi.

Gökay Kalaycıoğlu 24 TV'de geçirdiği 5 sene içerisinde Gece Kuşağı, Gün Ortası ve Hafta Sonu Ana Haber bülteni gibi kritik kuşaklar ve özel yayınlarda yer almıştır. Başarılı ekran yüzü 24 TV'de son olarak "24 Sabah" kuşağı moderatörlüğü ve "24 Hafta Sonu" programı sunuculuğuna imza atmıştır.

24 TV'de görevine devam ettiği sırada eş zamanlı olarak Star Gazetesi Hafta Sonu Eki'nde iş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerle kaleme aldığı röportajları ile "Gökay Kalaycıoğlu İle Haber Bahane" röportaj serisini sürdürmüştür. Gökay Kalaycıoğlu, 16 Ocak 2017 itibariyle aynı kanalda 360 TV'ye Ana Haber Spikeri olarak kariyerine devam etmiştir.

2018 yılı Ocak ayına kadar 360 Tv Ana Haber Spikerliği görevini devam ettiren Gökay Kalaycıoğlu, Can & Arsen Gürzap'ın kuruculuğunda Dialog Anlatım İletişim Merkezi'nde Sunuculuk–Spikerlik Teknikleri, Televizyon Haberciliği ve Röportaj Teknikleri ve Kültür Üniversitesi'nde Radyo–Televizyon Meslek Yüksekokulu'nda Radyo–Televizyon Haberciliği ve Diksiyon–Sunum derslerini vermektedir.

Eylül 2022 itibariyle 360 ekranlarında yayınlanan "360 Derece" programının sunuculuğunu üstlenmektedir.