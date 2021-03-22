Göçe karşı Nobellik örnek

Türk Kızılay'ın Afganistan'da yürüttüğü "Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı" sayesinde ise Türkiye'den kendi istekleriyle ülkesine dönen Afganlara geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkânı sunuluyor. Akşam'ın haberine göre, Proje İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Proje şimdilerde hız kazandı.

SAYI 60 İŞYERİNİ BULDU

Göç sorununu yerinde çözmek amacıyla Afganistan'da bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, fırın, telefon tamircisi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik işyerleri kuruldu. Başlarda birkaç işyerinin kurulmasıyla hayata geçirilen projede şimdi sayı 60'ı buldu. Türk Kızılay'ı aynı zamanda açılan dükkânların tadilat ve tefrişat işlemlerini sağlarken 5 ay süresince de kira desteği veriyor.

İÇ GÖÇMENLERE DE DESTEK

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif vilayetine göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi Afgan vatandaşları için harekete geçen bölgedeki Türk Kızılay ekipleri, Afgan Kızılay'ı Kuzey Bölge Başkanlığı'yla birlikte ihtiyaç tespitinde bulundu. Ülkedeki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle çevre vilayetlerinden Mezar-ı Şerif şehrine göç eden ve derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin barınma, gıda, hijyen kiti, su, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu tespit eden Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta 500 aileye hazırladığı gıda kolilerini Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfi Turgut'un da eşliğinde ulaştırdı.





KİMSE ÜLKESİNİ SEBEPSİZ TERK ETMEK İSTEMEZ

AKŞAM'a konuşan Afganların görüşleri şöyle:

* Mevlüd Imamuddın (Terzi): "Türkiye'nin desteğiyle terzi dükkânı sahibi olduğumu öğrenen ailem inanılmaz mutlu oldu. Türk halkına ne kadar teşekkür etsek azdır."

* Mohammad Yaser (Bakkal): "Türk Kızılay'ı sayesinde bakkal dükkanım açıldı. Geçim sıkıntısı yüzünden ülkemden ayılmama artık gerek kalmadı. Çok mutluyum."

* Sadullah Juma Khan (Bilgisayar Tamircisi): "Türkiye'nin projesi bence dünyaya örnek bir projedir. Kimse ülkesini durduk yere terk etmek istemez. Bizler parasızlık ve işsizlik nedeniyle zorlu göç yollarına çıkıyorduk. Türkiye yine dünyaya insanlık dersi verdi."

* Muhammad Nazir Hodaı (Bilgisayar Kursu İşletmesi): "Türkiye'nin verdiği destek sayesinde açılan bilgisayar kursumda işsiz gençlerimize geleceğin teknolojilerini öğreterek iş sahibi olmalarını amaçlıyorum. Türk halkına şükranlarımızı iletiyorum."

* Rasul Mohabatullah (Fırıncı): "Ekmek bizler için önemli bir gıda. Türk Kızılay'ı tarafından açılan fırınımızda seri ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmekler sofralarımızda yer alırken hep Türk halkını hatırlıyoruz."