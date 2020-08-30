Giresun'dan acı haber: 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 2'sinin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 12'ye yükselirken, 4 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu.
Bu çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ı arama çalışmaları ise aynı bölgede sürüyor.
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