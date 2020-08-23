  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3410
  • Euro
    8,6419
  • Altın
    457,8180
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak o anları anlattı! Müjdeli haberi aldığım an...
Fenerbahçe'nin forvet tercihi Mandzukic
Tokyo'da sıcak hava felaketi: 148 kişi öldü
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da bilanço artıyor
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'ü aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı
ABD Temsilciler Meclisi Posta Servisi tasarısını onayladı
Bakan Pakdemirli: Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz
Geriden başladık öne geçtik!
Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi
Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
BAE'deki siyasi muhalifler İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurdu
Doğal gaz keşfine övgü: Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendirecek
Alman aşısına Türk gönüllü!
Fırat Kalkanı dört yaşında: Terör koridoru yerle bir!
Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü
Dünya'ya doğru geliyor! NASA çarpma olasılığını açıkladı
Bakanlık düğmeye basmıştı! RTÜK'ten Netflix açıklaması
Giresun'da sel felaketi!
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
23 Ağustos 2020 Pazar 08:27:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 10:21:00

Giresun'da sel felaketi: Bakan Soylu son durumu aktardı

ABONE OL

Son dakika: Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi aranıyor

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk yaptığı açıklamada "5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu az önce yaptığı açıklamada 1 asker ve 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER