Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk yaptığı açıklamada "5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu az önce yaptığı açıklamada 1 asker ve 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı