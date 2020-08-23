Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama: İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde. Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız.

Giresun'daki sel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ile ilgili de "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız." dedi.

Erdoğan, "Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı." bilgisini verdi.