Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama: İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde. Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklama: İlk aldığımız bilgiler 5 ölümüz olduğu yönünde. Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız.
Giresun'daki sel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ile ilgili de "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız." dedi.
Erdoğan, "Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı." bilgisini verdi.
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