Giresun'daki sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor! Bakan Soylu bölgede...

Giresun'un Dereli ilçesinde sele kapılarak kaybolan esnaf Kemal Akar'ın (58) cansız bedeni kaybolduğu yerden 14 kilometre aşağıdaki Duroğlu beldesi yakınlarında dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerince bulunan Akar'ın cansız bedeni sıkıştığı kayaların arasından çıkarılması için çalışma başlatılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışma yerinde yetkililerden bilgi aldı.



Giresun’da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ACI BEKLEYİŞ

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.

Giresun'un Dereli ilçesinde sele kapılarak kaybolan esnaf Kemal Akar'ın (58) cansız bedeni kaybolduğu yerden 14 kilometre aşağıdaki Duroğlu beldesi yakınlarında dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerince bulunan Akar'ın cansız bedeni sıkıştığı kayaların arasından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

BAKAN SOYLU OLAY YERİNDE

Haberi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gitti. Bakan Soylu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada Akar'ın eşi Zeynep Akar ve kızı Çiğdem Yavru da dere yatağının olduğu alana geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan Çiğdem Yavru, babasının cenazesinin çıkarılmasını bekledi.

Bakan Soylu, incelemelerinin ardından indiği dere yatağından iskele yardımıyla yola çıkarak Dereli ilçesine geçti. AFAD ekiplerince çıkarılan Akar'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.