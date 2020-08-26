  • BIST
    1099.02
  • Dolar
    7,3750
  • Euro
    8,7205
  • Altın
    460,9850
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu
Muhammed bin Selman, muhalif Suudi Prensi Paris'ten Riyad'a kaçırmış
Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Suriye'de, Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
Koronavirüs hastasından uyarı! Nefes alamıyorum, yatamıyorum
Datça açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı
Kenya'da sokağa çıkma yasağı 1 ay uzatıldı
NATO, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kaldı!
Giresun'daki okullara ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumu ...
Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
Bahreyn'de kapatılan camiler yeniden açılıyor
Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak
Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak
İngiliz turizmine salgın darbesi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:18:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:24:00

Giresun'daki okullara ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER