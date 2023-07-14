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14 Temmuz 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 14:23:00

Giresun'daki Çatalgöl'ün su seviyesi artırıldı

Kaynak: AA

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde zemininde yapılan çalışmalarla su seviyesi artırılıp etrafında tesis oluşturulan Çatalgöl, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Kırkgöz Mahallesi'nde bulunan, tarihi Meryem Ana Manastırı'na 7 kilometre uzaklıktaki Çatalgöl, yaklaşık 100 dönümlük alanı kapsıyor.

Bu yıl Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Çatalgöl'ün zemininde yapılan çalışmalarla su kaçaklarının önüne geçilerek su seviyesinin artırılması sağlandı. Yağışların çoğaldığı zamanlarda ise göldeki su, oturma alanlarına kadar yükseldi.

Bunun yanı sıra yatırımcı şirket tarafından restoran ve 36 yatak kapasiteli bungalov tarzı konaklama alanı oluşturuldu.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Çatalgöl, doğayla bütünleşmek isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.

Bölgeye turizm yatırımı yapan Hüseyin Usta, ortağı Yusuf Buday ile bir araya gelerek Çatalgöl'ü önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İki aşamalı bir proje uyguladıklarını anlatan Usta, "Yaklaşık 2 aylık sürede ilk hedefimize ulaştık. Buradaki yatırımımızın güzel ve isabetli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Gölün daha önceki halini görenler gayet memnun ayrılıyor." dedi.

Kazakistan'da ikamet eden Resul Tanrıkulu ise insanların sürekli kapalı ortamlardan uzaklaşmak istediğini belirterek, "Memleketimize güzel bir yatırım yapılmış. Geldik, hoşumuza gitti. Biz de yurt dışında kalıyoruz. İlçemize böyle bir yer kazandırıldığı için gerçekten mutlu olduk. Daha iyilerini de bekliyoruz. Sürekli kapalı ortamlarda oturmaktan sıkıldık. Açık havadayız, balıklar, kaplumbağalar var. Güzel, gayet başarılı bir yatırım." diye konuştu.

Düğün fotoğrafı çekimi için Çatalgöl'e gelen Elif Akkaya, yapılan çalışmalarla gölün çok güzel bir yer haline geldiğini, bu nedenle burada gelinliğiyle fotoğraf çektirmek istediğini kaydetti.

Damat İlker Aktunç da evlenecek çiftlere fotoğraf çekimi için Çatalgöl'e gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : Kırkgöz Mahallesi Kazakistan Resul Tanrıkulu
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