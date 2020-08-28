Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor! Bakan Karaismailoğlu bölgede incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları kapsamında Kovanlık ve Çaldağ beldelerinde incelemelerde bulundu, yol çalışmalarının yapıldığı alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Afetzede vatandaşın derdini ve taleplerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın devlete olan güvenini gördükçe güçlerine güç kattıklarını söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağustos ayının 22’sinde yaşanan sel felaketi sonrasında Giresun’da çalışma mesaisini sürdürüyor. Kovanlık Beldesini ziyaret eden ve selden hasar gören yollar ile heyelan bölgesini inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Kovanlık Belediyesini de ziyaret etti. Karaismailoğlu, başkanı Harun Kalıntaş’tan beldenin durumu hakkında brifing aldı.

Bakan Karaismailoğlu, ardından Çaldağ beldesinde selden zarar gören yolları inceledi. Selin bölgede oluşturduğu tahribatın bölgenin her noktasında görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, zirveden kopup gelen kayaların bir an önce kaldırılması için ekiplerin çalıştığını belirtti.

Şehrin altyapısı için yapılacakları Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yerinde planlamaya devam eden Karaismailoğlu, meydana gelen sel felaketinde Giresun ilinde yer alan 755 km’lik yol ağından 316 km’sinin etkilendiğini belirterek, selden zarar gören yolların yeniden inşa edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisini paylaştı.

VATANDAŞIN DEVLETE OLAN GÜVENİ GÜCÜ ARTIYOR

Afetzede vatandaşların yaşadığı acıların ve sıkıntıların tüm Türkiye’nin ortak derdi olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşımızın Devletimize olan güvenini gördükçe gücümüze güç katıyoruz. İncelemelerimizi ve çalışmalarımızı bölgedeki tüm Bakan arkadaşlarımızla birlikte dört koldan yürütüyoruz. Afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için tüm çabamız. Yaşadığımız zorluluğu kısa zamanda aşacağız. Acımız ortak, her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Vatandaşımızın yanındayız” dedi.

Karaismailoğlu, incelemeleri sırasında vatandaşlar ile de sohbet edip, taleplerini ve dertlerini dinledi. Karaismailoğlu, evlerinin önü kayalar ve topraktan kapanan vatandaşların yardım istemesi üzerine, sorunun hızla çözülebilmesi için talimat verdi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN ÇOCUKLARA MORAL DESTEĞİ

Bakan Karaismailoğlu afetten psikolojik olarak en çok etkilenen çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Karşılaştığı çocuklar ile tek tek konuşan Karaismailoğlu çocuklara da moral vermeye çalıştı.