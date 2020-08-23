Giresun'da sel felaketi!

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 5'İ JANDARMA 12 KAYIP

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "5'i Jandarma olmak üzere toplam 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

“JANDARMA ARACIMIZI GÖRÜYORLAR AMA ULAŞAMIYORLAR”

Tirebolu-Doğankent yolunun kapalı olduğunu kaydeden Bakan Soylu “Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km’sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı. Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN BULUNDUĞU 20 KİŞİ GÜCE’DE YOLDA MAHSUR KALDI”

Tirebolu-Güce yolunda bir problem olmadığını ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerinin de içinde bulunduğu toplam 20 kişilik grubun yolda mahsur kaldığını belirten Bakan Soylu “8 kişisi bir noktada diğerleri bir noktada olmak üzere onlar da mahsurlar onlara da ulaşılamıyor. En son konuştuğumuzda 3 km’lik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü bu heyelanın tam ortasında kaldılar. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle elektriklerin kesik olduğu noktalar var. Şuanda kayıp olduğunu bildiğimiz yaklaşık 6 kişimiz var. Biraz önce söylediğimiz 6 kişiden ayrı. Tirebolu’da 1, merkez Çaldağ’da 3 kişi, Espiye’de 1 kişi Dereli-Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. 12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldığımız var, alamadığımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şuanda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara’dan hem Rize’den intikal halindeler. Şuanda bir vefat bilgisi veremiyorum böyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgimizi hem milletimize hem vatandaşlarımıza veririz umudu içindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

GÖRELE VE ÇANAKÇI İLÇELERİ İÇİN DE UYARILARDA BULUNDU

Bakan Süleyman Soylu, bölgede yağışların yarın da devam edeceğine dikkat çekerek Giresun’un Görele ve Çanakçı ilçesinde yaşayanlara uyarılarda bulundu. Bakan Soylu “Çanakçı, Görele ve Doğankent’te yağmur yağışı bekleniyor. Çanakçı’yı yağan yağmur Görele’yi de etkisi altına alırsa vatandaşlarımız uyarmak istiyorum. Dere kenarlarında bulunmamaları gerekmektedir. Şuanda Görele’deki arkadaşlarımız anonslarla vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Toprak yağmura doydu. Bu nedenle hem biz tedbir alıyoruz hem de vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Şuanda buradan onları uyarmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

KAYMAKAMLIK VATANDAŞLARI UYARDI

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Giresun'da Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

AFAD: EKİPLERİMİZ İLK DAKİKADAN İTİBAREN MÜDAHALE EDİYOR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.