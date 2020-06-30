30 Haziran 2020 Salı 14:38:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 14:44:00
Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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