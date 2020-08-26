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26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:29:00

Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak

Kaynak: İHA

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Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yaralarımız devlet eliyle sarılacak' ifadelerini kullandı.

Dün sabah itibarı ile Giresun’da incelemelerde bulunan ve vatandaşlar ile biraraya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan havalanan helikopterle, öncelikli olarak Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi.

İHA'da yer alan haberde tahribatın büyük olduğu Yağlıdere ilçesinde yaşanan tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşların normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yaşanan aşırı yağış ve sel nedeniyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun etkilendiğini bildirdi. Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünün altını çizen Karaismailoğlu, “Dereli’de bir adet köprümüz hasar gördü. 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü,12 adet menfez hasar görerek kullanılamaz hale geldi” açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinde ise çalışmaların 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edilerek projelendirme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

"TEŞKİL TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarları tespit çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Köy yollarındaki hasar incelemesinin de yine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi.

Karaismailoğlu, “Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 adet köprü yıkıldı, 3 adetinde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasarlı hale gelerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale gelmiştir. Ayrıca 25 adet menfez hasarlı hale geldi. Giresun’daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. ” dedi.

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