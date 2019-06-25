Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

  • Bist 100
    95.307
  • Dolar
    5,8205
  • Euro
    6,6293
  • Altın
    267,6129
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı! Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı!
Üniversitelilere iş imkanı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR öğrenci iş alımı şartları neler? Üniversitelilere iş imkanı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR öğrenci iş alımı şartları neler?
Trabzonspor, Denis Vavro'yla ilgileniyor Trabzonspor, Denis Vavro'yla ilgileniyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İlk teslimatlar kısa süre içinde başlayacak Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İlk teslimatlar kısa süre içinde başlayacak
F-35'lere parça üreten fabrikaya siber saldırı şoku: Üretimini küresel çapta durdurdu F-35'lere parça üreten fabrikaya siber saldırı şoku: Üretimini küresel çapta durdurdu
AK Parti yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu AK Parti yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Pegasus 150 pilot istihdam edecek Pegasus 150 pilot istihdam edecek
Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Gümüşdağ, Ali Koç'a 3 yıldız futbolcu için olumsuz yanıt verdi Gümüşdağ, Ali Koç'a 3 yıldız futbolcu için olumsuz yanıt verdi
İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Bu sefer tutar belki Bu sefer tutar belki
35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı 35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı
Beşiktaş, Eliaquim Mangala'yı transfer listesine aldı Beşiktaş, Eliaquim Mangala'yı transfer listesine aldı
Maldivler yerine Berlin Maldivler yerine Berlin
'Ailem bize kırgın' 'Ailem bize kırgın'
DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci başvuru tarihleri! DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci başvuru tarihleri!
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Hizb-ut Tahrir'e yönelik terör operasyonu Hizb-ut Tahrir'e yönelik terör operasyonu
Meryem Uzerli Los Angeles'ta dudaklarını yaptırdı Meryem Uzerli Los Angeles'ta dudaklarını yaptırdı
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Haziran 2019 10:51 | Salı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. 

Duruşmayı, Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları, ABD, Almanya, Norveç Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere Barosu temsilcisi, Avrupa Parlamentosu görevlileri ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de takip ediyor. 

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. 

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor. 

İddianamede, sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor.

Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor. 

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

AA

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Kıra bir süre içerisinde...
Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te!
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor
Emeklinin Temmuz zammında son durum! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ne kadar olacak?
Gümüşdağ'dan Ali Koç'a şok eden yanıt! Kapıları kapattı
Başkan Erdoğan'dan gazetelere ilan: Aziz İstanbullular, yol ve dava arkadaşlarım...
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
Bakanlıktan son dakika açıklaması! 3 bölgede PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Kolarov suya düştü
Şok suçlama! Suudiler Kaşıkçı'yı öldürdü Trump destekledi
İran'dan ABD açıklaması: Savaşa susamışlar
Çipras'a ajansından seçim taktiği
Diagne’nin yerine üç aday
'Beni Murat'tan koruyun'
Emekliye 1.000 lira promosyon
Beyaz Saray duyurdu! Trump ile Erdoğan...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ