Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor: Osman Kavala ilk kez hakim karşısında

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,7151
  • Euro
    6,5094
  • Altın
    257,9318
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti'den 10 maddede seçim yorumu AK Parti'den 10 maddede seçim yorumu
MSB: Hakurk’ta teröristlere ait 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi MSB: Hakurk’ta teröristlere ait 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Saadet Partisi adayından ilginç açıklama: Seçimin kazananı... Saadet Partisi adayından ilginç açıklama: Seçimin kazananı...
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Yüzde 0 oldu Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! Yüzde 0 oldu
LGS sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr LGS sonuçları sizlerle! LGS sonuçları açıklandı mı? Meb.gov.tr LGS sonuçları sizlerle!
Dorukhan gider Azubuike gelir Dorukhan gider Azubuike gelir
ABD'den İran'a karşı yeni girşim ABD'den İran'a karşı yeni girşim
Trabzonspor'a Adam Nagy'den sonra ikinci Macar: Adam Szalai Trabzonspor'a Adam Nagy'den sonra ikinci Macar: Adam Szalai
Son dakika... MSB: Hakurk’ta teröristlere ait 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Son dakika... MSB: Hakurk’ta teröristlere ait 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti: Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti: Fenerbahçe ile anlaştım. Transferime izin verin
Osmaniye'de mahalleliyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü Osmaniye'de mahalleliyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak İstanbullular dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
Galatasaray yönetiminden Deniz Türüç'e: Seni alacağız. Acele etme, bizi bekle Galatasaray yönetiminden Deniz Türüç'e: Seni alacağız. Acele etme, bizi bekle
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren... Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Trabzonspor, Campi'nin alternatifini İngiltere'de buldu: Ecuele Manga Trabzonspor, Campi'nin alternatifini İngiltere'de buldu: Ecuele Manga
Isparta'da bir minibüsün ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 yaralandı Isparta'da bir minibüsün ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 yaralandı
Beşiktaş, Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldı Beşiktaş, Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Araç takla attı! Trafik durma noktasına geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Araç takla attı! Trafik durma noktasına geldi
Fenerbahçe dört koldan transfer çalışmalarına başladı! Hedefte Kruse, Skov ve Peterson var Fenerbahçe dört koldan transfer çalışmalarına başladı! Hedefte Kruse, Skov ve Peterson var
Galatasaray ile Sevilla'nın Banega pazarlığı devam ediyor! Aradaki fark 2 milyon euro Galatasaray ile Sevilla'nın Banega pazarlığı devam ediyor! Aradaki fark 2 milyon euro
Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor: Osman Kavala ilk kez hakim karşısında Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor: Osman Kavala ilk kez hakim karşısında
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı... Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ı yeniden kiralamak istiyor Aytemiz Alanyaspor, Ozan Tufan'ı yeniden kiralamak istiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 09:14 | Pazartesi

Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor: Osman Kavala ilk kez hakim karşısında

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. 1.5 yıldır tutuklu olan Kavala ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Gezi olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında açılan davanın görülmesine başlanıyor. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçilecek. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gezi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat 2019’da iddianame hazırlanmıştı. Mehmet Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yer aldığı iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu’nun da arasında bulunduğu 746 kişi müşteki olarak yer almıştı. 

İDDİANAME 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR 

Şüphelilerin, ‘Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli mala zarar verme’, ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya değiştirilmesi’, ‘İbadet hanelere ve mezarlıklara zarar verme’, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Nitelikli yaralama’ ve ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu’na muhalefet’, suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenen iddianame; giriş, tespit edilen deliller ve müştekilere yönelik işlenen eylemler olmak üzere 3 bölümden oluşmuştu. 

“2011’DEN İTİBAREN OLAYLARI YÖNLENDİRME VE BAŞLATMAYA ÇALIŞILDI” 

Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan olayın aslında bir kalkışma girişimi olduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin söz konusu olayları 2011’den itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları aktarılmıştı. 
İddianamede, şüphelilerin olaylara ilişkin hazırlık hareketinde bulunduğu ve yine 2013’de sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların finansmanı ile koordinasyonunun sağlandığına dair bilgilere yer verilmişti. 
Occupy(işgal etmek) Hareketi, Türkiye’de Ayaklan İstanbul Hareketi ve Gezi Kalkışma Hareketine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamenin ikinci bölümünde ise Gezi kalkışmasına ilişkin tespitler, Anadolu Kültür A.Ş.’nin rolü, Taksim Dayanışmasının kalkışmadaki rolü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısı, Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için yapılan faaliyetlerin unsurları yer almıştı. 

İHA

Sürücüler dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
SP'li Başkan'dan dikkat çeken paylaşım: Nerden baksan tutarsızlık
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
İstanbullular tercihini yaptı
Altın tarihi zirvede
5 ayda 21 bin ucuz konut
İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları
Emre Mor'u kadroya katmak için harekete geçtiler
LGS sonuçları bugün açıklanacak! Gözler MEB'ten gelecek duyuruda
TBMM Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik
Trump'tan Cemal Kaşıkçı sorusuna kaçamak yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı
Görenler inanamadı! Batman'da 'çift kuyruklu' kertenkele
İran'dan ABD'ye şok uyarı: Eğer savaş çıkarsa...
Yolcu treni nehre düştü... Ölü ve yaralılar var
YSK Başkanı Sadi Güven: Sonuçları en kısa sürede açıklayacağız
Başkan Erdoğan'dan İstanbul paylaşımı: Seçim sonuçları hayırlı olsun
Devlet Bahçeli'den ilk açıklama: İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump açıkladı: Hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ