Geri sayım başladı Ayasofya Cami oluyor... Danıştay hayır derse B planı hazır

Müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülecek olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle gündeme geldi.



Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük yankı getirdi bu hamle. Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması için hukuki karar Danıştay'dan çıkacak.

DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Danıştay kararını 2 Temmuz'da açıklayacak.

B PLANI HAZIR

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda oldukça kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın B Planı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Danıştay'ın ret kararı vermesi durumunda konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya'nın camiye dönüşmesi sağlanacak.