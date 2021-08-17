ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın başkent Kabil'in giriş çıkışlarını kontrol altına almasıyla gündeme gelen Afgan göçüne karşı Türkiye gereken tüm önlemleri aldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre sınır hattında ve özellikle de İran sınırında güvenlik için 2015 yılından bu yana birçok adım atıldı. Muhalefet ve bazı siyasiler, son aylarda mülteciler üzerinden yalan haberler paylaşarak hem toplumu mülteci düşmanlığına itti hem de Türkiye'nin sınırlarını koruyamadığı algısını yaymaya çalıştı. Oysa ki Türkiye sınır güvenliğinin sağlanması için son yıllarda büyük yatırımlar gerçekleştirdi.

GÖZETLEME VE UZAKTAN TESPİT

11 bin 433 kilometre toplam sınır uzunluğu bulunan Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre kara sınırı hattına güvenlik duvarı, aydınlatma, kamera ve algılayıcı, elektrooptik kule ve termal kamera sistemleri inşa edildi ve yerleştirildi. Irak, Suriye ve İran sınırında karakollar ve İHA'larla güvenlik denetimi sürerken, sınır hattı boyunca yasadışı giriş çıkışın, kaçakçılık faaliyetlerinin, terörist eylemlerin önlenmesi için fiziksel engelleme sistemleri ile görüntüleme, gözetleme ve uzaktan tespit amacıyla teknolojik sistemler kuruldu.

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

Sınır güvenliği için güvenlik duvarı, devriye yolu, aydınlatma sistemi, tel-çit/panel-çit ve gözetleme kuleleri inşa edildi. Fiziki olarak korumanın yanında teknolojik olarak insansız gözetleme kuleleri, kamera sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, gece görüş sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı veya zırhsız devriye araçları, hava araçları ve termal gözetleme sistemleri de sınır hattına yerleştirildi.

7-24 ARALIKSIZ İZLEME

2 bin 949 kilometrelik kara sınırının güvenliği için teknolojik imkan ve kabiliyetlerden faydalanan Türkiye, kara sınırının 993 kilometresine güvenlik duvarı inşa etti. Devam eden 86 kilometrelik duvar inşaatının da tamamlanmasıyla sınırın bin 79 kilometresi güvenlik duvarı ile çevrilecek. 913 kilometresine aydınlatma yapılan kara sınırının 293 kilometresine kamera ve algılayıcılar yerleştirildi. Sınır güvenliği için tüm imkanları seferber eden Türkiye, kara sınır hattına yerleştirmeyi planladığı 341 elektrooptik kulenin 330'unu faaliyete soktu. Bunun yanında sınır hattına 284 termal kamera yerleştirildi ve sınır hattından olası geçişler anbe an izlenmeye başladı.

İRAN SINIRINA FİZİKİ VE ELEKTRONİK DUVAR

Muhalefetin provokasyonlarıyla tartışmaların odağı haline gelen ve sınır güvenliğinin olmadığı iddia edilen İran sınırında 2015'ten bu yana güvenlik için bir çok adım atıldı. İran'la 560 kilometre kara sınırı bulunan Türkiye, gerek uyuşturucu trafiği engellemek, gerekse yasadışı göçün önüne geçmek için sınır hattına güvenlik sistemleri inşa etti. İran sınırına yapılması planlanan 241 kilometrelik güvenlik duvarının 155,5 kilometresi tamamlandı. Sınır hattının 109 kilometresine aydınlatma sistemi kurulurken, 79 kilometresine kamera ve algılayıcı sistemlerim kurulumu tamamlandı. İran sınırına yapımı planlanan 198 elektrooptik kulenin de 189'u tamamlanarak faaliyete geçti.

10 BİN METREDEN ALGILIYOR

Kara sınırları boyunca kurulan 284 termal kameraları sınır güvenliği için büyük önem arz ediyor. En az 10 kilometre uzaklıktaki insanı algılayabilen termal kameralar, en az 4 kilometre uzaklıktaki insanı da tanıyabiliyor. 16 kilometre uzaklıktaki herhangi bir nesneyi algılayabilen termal kameralar 9 kilometre uzaklıktaki nesneleri tanıyabilme özelliğine sahip. 19 kilomtre lazer mesafe ölçücüsü bulunan termal kameralar 360 derece dönebiliyor ve 40 dereceye kadar da yukarı ve aşağı dönerek sınırda tam koruma sağlıyor.

HER HAREKET İZLENİYOR

Türkiye 378 kilometre kara sınırı bulunan Irak sınırında da güvenlik önlemleri alıyor. Habur ve Hezil çayları boyunca 33 kilomtrelik sınırda sedde ve yüksek güvenlikli panel çit inşaatı yapılacak. 328 kilometre kara sınırı bulunan Ermenistan sınırının 140 kilometresine aydınlatma sistemi ve kamera kurulumu yapılırken 52 elektrooptik kulenin ise örümü tamamlandı. 276 kilometre kara sınırı bulunan Gürcistan sınırına ise 14 kilometre aydınlatma sistemi ile kamera ve algılayıcı sistemler kuruldu. 911 kilometre kara sınırı ile en büyük sınır komşusu olan Suriye sınırında da olağanüstü güvenlik sistemleri devreye girdi. Sınırın 837 kilometresine güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa edildi. Sınır hattına şu ana dek 284 termal kameranın kurulumu yapıldı.