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08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:38:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:38:00

Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Yüzlerce insanın ölümünde "Yunanistan" parmağı

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesi ile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ihmali olduğuna yönelik iddialar giderek artıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen faciasıyla ilgili Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sorumluluğunun araştırılması için Yunanistan'daki Deniz Askeri Mahkemesinin inceleme başlattığını duyurdu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Johanson, Özgürlükler Komitesi (LIBE) heyetinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Faciayla ilgili Yunanistan'daki Deniz Askeri Mahkemesi tarafından bir inceleme başlatıldığını belirten Johanson, "Sahil Güvenliğin eylemlerini soruşturmak deniz mahkemesinin görevidir ve bu soruşturulmalıdır. Şu anda ana önceliğimiz bu olmalı" dedi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN İHMALİ OLDUĞU İDDİALARI ARTIYOR

Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre, İngiltere merkezli Forensic Architecture'ın kardeş kuruluşu Forensis'in gündeme getirdiği yeni video görüntüleri ile interaktif bir harita, Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesi ile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin olay anındaki hareketlerini ve girişimlerini ortaya koymuştu.

Buna göre, teknenin, resmi makamların hatalı girişimleri sonucu alabora olduğu iddia edilmişti.

Sahil Güvenlik teknesinin iki kez göçmenlerin bulunduğu tekneye yanaşma ve tekneyi çekme girişiminde bulunduğu öne sürülen haberde, resmi makamların bunu kabul etmediği kaydedilmişti.

Yunan basınındaki haberlerde de, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ifadesinde ise, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği kaydedilmişti.

Yunan basını, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, Sahil Güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Etiketler : Yunanistan Göçmen teknesi faciası Mora akdeniz
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