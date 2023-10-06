Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.