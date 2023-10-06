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06 Ekim 2023 Cuma 00:38:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 00:38:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

Etiketler : genelkurmay başkanı metin gürak abd
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