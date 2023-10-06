Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. BROWN JR., 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.— TSK (@TSKGnkur) October 5, 2023
Görüşmede güncel gelişmeler ele alınmıştır. pic.twitter.com/Cd6R2fsILh
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