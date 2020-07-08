Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'yi görüştü

TSK'dan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı."