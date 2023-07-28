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"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
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28 Temmuz 2023 Cuma 12:53:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 12:53:00

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi

Kaynak: AA

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Bingöl'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu ağır hasarlı 3 bin 47 yapı tespit edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, AFAD Başkanlığınca Bingöl'ün "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 7269 sayılı yasa ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, il genelinde 3 bin 47 yapının ağır hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, yapılan çalışmalara ilişkin kesin hasar tespit listelerinin muhtarlıklarca 30 gün süresince ilan edileceği bildirildi.

İlan sürecinde tespitlere ilişkin alınacak itirazlar değerlendirilerek, hasar tespit listelerinin kesinleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesinleşen hasar tespit listeleri AFAD İl Müdürlüğüne gönderilecek, hak sahiplikleri ve yeni yapı inşa süreçleri AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ağır hasarlı olduğu kesinleşen yapıların (yangın, su basması, ani göçme, patlama gibi olumsuzlukların yaşanmaması adına) elektrik, su ve doğal gaz bağlantılarının kesilmesi için ilgili idarelere bildirim yapılacak, hasar tespit listelerinin kesinleşmesinden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı için İl Özel İdaresine bildirimde bulunulacak ve yıkım işlemi yapılacaktır."

Etiketler : bingöl afet bölgesi afad hasarlı yapı
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