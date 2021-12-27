Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1575 personel alınacak
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor. GSB ailemize katılacak toplamda 1575 personelimiz, şimdiden hayırlı olsun.
373 SPOR UZMANI
50 PSİKOLOG
500 GENÇLİK ÇALIŞANI
652 YURT YÖNETİM PERSONELİ
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