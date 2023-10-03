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03 Ekim 2023 Salı 22:35:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 22:35:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1453 personel alınacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : Gençlik Spor Bakanlığı Yurt yönetim personeli SEO uyumlu etiket
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